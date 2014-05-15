ЄС підтримує право України на проведення АТО - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

"Кожна країна має право на захист своєї територіальної цілісності і на те, щоб поновити монополію державних інституцій для забезпечення безпеки на своїй території", - підкреслив він.

Також Томбінський наголосив, що ЄС підтримує цілісність України і не підтримує жодний конфлікт.

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«ЄС підтримує спокій та безпеку для громадян України", - сказав він.

Томбінський також висловив сподівання, що позачергові президентські вибори в Україні не будуть зірвані. "У мене є надія, що не буде заходів, щоб зірвати вибори в Україні", - сказав він.