ВР ратифікувала Договір про дружбу і співробітництво з Китаєм
13:01, 15 травня 2014Політика
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Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Китайською Народною Республікою (№0079).
Рада ратифікувала договір про співпрацю з КНР
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 257 народних депутатів із 325, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачається ратифікувати Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Китайською Народною Республікою, підписаний 5 грудня 2013 року в м. Пекін.
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Головне науково-експертне управління ВР вважає, що ратифікація цього Договору сприятиме розвитку співпраці України з КНР в політичній, торговельно-економічній, сільськогосподарській, енергетичній, інфраструктурній, авіакосмічній, гуманітарній та безпековій сферах.
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