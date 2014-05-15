Лідер донецьких сепаратистів заявляє про готовність розпочати діалог з Києвом щодо обміну заручниками

Самопроголошений співголова так званої «Донецької народної республіки» Денис Пушилін готовий розпочати діалог із Києвом щодо обміну заручниками.

Про це він заявив сьогодні під час прямого включення на круглому столі в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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"Перше питання. Ми повинні обмінятися заручниками. І це можна робити за участю посередників", - сказав Пушилін, не уточнивши, водночас, які саме мають бути залучені посередники і з якого боку.

На уточнююче запитання про кількість заручників у полоні на Донбасі, Пушилин сказав: "Я вам зараз точну цифру не буду називати. На велике щастя, ця цифра не перевищує сотні - поки що нараховується десятками. Це поки що, якщо ситуація не зміниться".

Про інші умови щодо переговорів Пушилін наразі сказати не зміг через технічні проблеми із зв’язком.