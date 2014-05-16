На блокпостах у Луганській області розкривають вантажі
На блокпостах у перевізників відбирають продукти харчування, бензин та інші товари.
У Луганській області опломбовані машини, які завозять сировину та інші товари до Луганська, розкривають на блокпостах.
Таку інформацію Луганська регіональна торгово-промислова палата одержує від підприємств регіону, зазначається на сайті організації.
Читайте такожУ Луганську затримано командира так званої армії "Південь-Схід" - Аваков
"Товари, які представляють певний інтерес (продукти харчування, бензин тощо), вилучаються без пояснення причин. А підприємства несуть збитки, відшкодування яких у підсумку лягає на споживачів", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Луганську з трьох райрад викрали оргтехніку і документи для проведення виборів
У торгово-промисловій палаті побоюються, що продовження вилучень може загрожувати підвищенням вартості деяких товарів, а також частковою зупинкою поставок товарів і сировини для підприємств Луганського регіону.