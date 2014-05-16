Фюле: Європейський Союз не визнає анексії Криму і не забуде про кримських татар



Про це він заявив на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що той факт, що я перебуваю сьогодні в Україні задля відзначення цієї дуже сумної 70-ї річниці кримських татар, є абсолютно чітким сигналом того, що ми не визнаємо анексії Криму, і це чіткий сигнал, що ми ніколи не забудемо про кримських татар», - зазначив Фюле.

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Він наголосив, що ЄС використає відкритість нової української влади для того, щоб вирішити деякі питання кримських татар.

За словами Фюле, разом з комісаром ОБСЄ з питань національних меншин Астрід Торс Європейський Союз буде шукати способи, аби донести це питання до міжнародної спільноти.