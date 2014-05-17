У Нацгвардії повідомляють про зраду групи контрактників, які присягнули на вірність «ДНР»

Командування Національної гвардії України заявляє про зрадницькі дії групи контрактників, що призвели до захоплення штабу Східного об'єднання.

Про це йдеться в інформації щодо захоплення управління Східного оперативно-територіального об`єднання Національної гвардії України.

Зазначається, що 16 травня близько 15 години до управління Східного об’єднання, прибули 130 озброєних невідомих осіб, які назвали себе батальйоном «Восток», невідомі оточили будівлю, згодом з їхнього боку пролунали постріли.

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“У результаті зрадницьких дій групи військовослужбовців за контрактом, що присягнули на вірність «ДНР», та з метою недопущення кровопролиття військовослужбовців строкової служби, командуванням Східного оперативно-територіального об`єднання Національної гвардії України було прийнято рішення передислокувати особовий склад зі зброєю та технікою на територію військового містечка №2 військової частини 3037”, - повідомляють у Нацгвардії.

Командування Національної гвардії спростовує оприлюднену у деяких ЗМІ інформацію щодо захоплення 200 одиниць автоматичної зброї, але разом з тим підтверджує зникнення декількох одиниць пістолетів.

“Наразі обставини події з`ясовуються компетентними органами. Прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розпочате кримінальне провадження за фактом зрадницьких дій військовослужбовців”, - говориться в повідомленні.

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Також зазначається, що для організації та координації роботи, а також для проведення власного службового розслідування події до Східного оперативно-територіального об`єднання направлена група досвідчених офіцерів Головного управління Нацгвардії України. Розслідування події триває.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня прес-офіцер УСТрК внутрішніх військ МВС України Дмитро Образцов повідомив, що у Донецьку представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» захопили штаб Східного оперативного об'єднання Національної гвардії України.

При цьому Образцов зазначив, що «особовий склад із зброєю звідти (з штабу – УНІАН) вийшов, був передислокований в інше військове містечко».