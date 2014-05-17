Аваков побачив зраду у звільненні Болотова

Під час звільнення затриманого прикордонниками так званого «губернатора» Луганської народної республіки мала місце зрада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Буде відповідна заява пізніше. Мала місце зрада”, - сказав Аваков.

Він відмовився уточнити з чийого боку була зрада.

Читайте такожПрикордонники пояснили, чому відпустили Болотова до Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 травня, «Інформаційний Опір» заявив про намір розслідувати «дивні» обставини звільнення затриманого прикордонниками Болотова, оскільки за їх даними, воно відбулося за дуже дивних обставин. Зокрема, координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук зазначив, що у Державній прикордонній службі інформують, що в результаті «запеклого бою» в пункті пропуску «Довжанський» (Луганська область) озброєні бойовики змогли відбити Болотова. Як повідомили у відомстві, «українські прикордонники затримали його о 5:45, поінформували про це всі правоохоронні органи, зокрема представників антитерористичної операції, і близько 2-х годин чекали на підмогу силовиків, проте ніхто так і не приїхав».

Читайте також«Інформаційний Опір» вирішив розслідувати «дивні» обставини звільнення Болотова

«За нашими даними, відразу після затримання Болотова до пункту пропуску «Довжанський» штабом АТО було направлено два вертольоти з метою забезпечити вивезення затриманого «губернатора». Проте до їх прибуття затриманий був вивезений терористами на джипі чорного кольору», - пише Тимчук. За його словами, на даний момент не вдається виявити жодних свідоцтв, які б підтверджували факт «запеклого бою» поблизу пункту пропуску «Довжанський».