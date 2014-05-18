Турчинов висловив солідарність та підтримку кримським татарам у річницю депортації

Про це йдеться у його зверненні у зв'язку з 70-ми роковинами депортації кримських татар та осіб інших національностей із Криму.

«70 років тому на кримській землі комуністичним режимом було вчинено жорстокий злочин - здійснено масові депортації представників місцевих етносів, яких сталінська влада безпідставно звинуватила у співпраці з гітлерівцями», - йдеться у зверненні, розміщеному на сайті в.о. глави держави.Читайте такожСьогодні виповнюється 70 років з дня депортації кримськотатарського народу

«Застосовуючи принцип колективної відповідальності, упродовж кількох травневих днів 1944 року до віддалених регіонів Середньої Азії та Сибіру було примусово переселено близько 200 тисяч кримських татар. Особливо цинічними стали репресії щодо фронтовиків - героїв війни, орденоносців, завдяки мужності яких здобуто перемогу над нацизмом у Європі. Нелюдські умови переїзду, хвороби та зубожіння у спецпоселеннях забрали життя десятків тисяч людей», - підкреслив Турчинов.

Він додав, що «ганебна практика депортацій застосовувалася кремлівською владою і до представників інших народів, що населяли Крим: греків, болгар, вірмен, турків, іранців, італійців».Читайте такожДжемілєв закликав кримських татар відстоювати свої права

«Тоталітарний режим робив усе, аби зупинити процес етнокультурного розвитку вигнанців, знищити їх національну пам'ять, культуру та мову. Проте горнило репресій не вбило прагнення кримських татар до свободи та мрію повернутися на батьківщину. У нелегкій і жертовній боротьбі цей волелюбний народ підтримували видатні сини України: В'ячеслав Чорновіл, Петро Григоренко, Михайло Горинь», - йдеться у зверненні.

Турчинов запевнив, що за будь-якої економічної та політичної ситуації Україна продовжуватиме надавати сприяння репатріантам та їх нащадкам. Він сподівається, що прийнятий Верховною Радою Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" дасть змогу створити у майбутньому достойні умови для завершення процесу їх повернення та облаштування на українській землі.Читайте такожУ День пам'яті жертв депортації кримським татарам запропонували обмежитись мітингом на кладовищі

«Сьогодні, коли тінь тоталітарного режиму знову вкрила Крим, масово порушуються права жителів окупованого півострова, ми висловлюємо свою солідарність та підтримку усім кримським татарам і представникам інших раніше депортованих етносів. Переконаний: ми завжди будемо разом, подолаємо усі труднощі, відновимо територіальну цілісність України та побудуємо гідне життя для себе і своїх дітей», - наголосив Турчинов.