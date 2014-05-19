Окупаційна влада Криму відмовилася давати кримським татарам квоти в органах влади

Квоти для кримських татар і представників інших національностей в органах влади Криму вводити не планують.

Про це в неділю заявив самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов, передають РИА Новости.

Аксьонов зазначає, що всі посади у владі будуть займатися виключно "на професійній основі".

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За словами Аксьонова, кадрова політика в республіці буде здійснюватися без надання будь-яких національних квот.

«Представництво кримських татар та осіб будь-якої іншої національності в органах влади буде здійснюватися виключно на професійній основі», - наводить його слова прес-служба кримського уряду.

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При цьому Аксьонов вважає, що представницькі органи кримських татар - Курултай і Меджліс - повинні пройти офіційну реєстрацію і працювати виключно в правовому полі.

«Тільки у разі офіційної реєстрації та прямого бажання представників кримських татар йти назустріч у влади будуть підстави працювати і взаємодіяти з організаціями, які стануть легітимними», - сказав прем'єр.