МЗС просить ООН відреагувати на затримання в Криму українських режисера та журналіста

З таким проханням заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця звернувся до Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з помічником генерального секретаря ООН з прав людини Іваном Шимоновичем.

Читайте такожУ Сімферополі зник журналіст, який вів пряму трансляцію з траурного мітингуСторони обговорили питання діяльності Моніторингової місії ООН з прав людини, яка з 15 березня працює в Україні на запрошення українського уряду з метою вивчення ситуації у галузі дотримання прав і основних свобод людини. Шимонович поділився своїми враженнями від відвідання регіонів, зокрема Донецька та Одеси.

Як відомо, 18 травня журналіст Пашаєв був затриманий у Сімферополі, коли вів трансляцію з траурного мітингу кримських татар. Разом з ним затримали турецького оператора. Пізніше Пашаєва звільнили.

Затриманий ФСБ РФ за нібито підготовку терактів режисер Сенцов доставлений до московського СІЗО «Лефортово».