МЗС просить ООН відреагувати на затримання в Криму українських режисера та журналіста

17:46, 19 травня 2014
Політика
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МЗС просить ООН дати належну оцінку фактам затримання російськими силовими відомствами на території тимчасово окупованого Криму відомого українського режисера Олега Сенцова, а також журналіста Османа Пашаєва.

МЗС просить ООН оцінити дії російських силовиків у Криму / REUTERS

З таким проханням заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця звернувся до Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з помічником генерального секретаря ООН з прав людини Іваном Шимоновичем.

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Як відомо, 18 травня журналіст Пашаєв був затриманий у Сімферополі, коли вів трансляцію з траурного мітингу кримських татар. Разом з ним затримали турецького оператора. Пізніше Пашаєва звільнили.

Затриманий ФСБ РФ за нібито підготовку терактів режисер Сенцов доставлений до московського СІЗО «Лефортово».

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