Яким буде Xiaomi 18 Pro: уже відомі ключові фішки наступного покоління

Новий флагман Xiaomi отримає дві камери по 200 МП, топовий процесор і збереже компактний екран з ультратонкими рамками.

Інсайдер Digital Chat Station поділився подробицями про ще не анонсований Xiaomi 18 Pro. Це буде компактна флагманська модель з 6,4-дюймовим дисплеєм та ультратонкими рамками з усіх боків.

Основний витік стосувався системи камер – новинка отримає основний сенсор SmartSens з технологією LOFIC та перископічний телеоб'єктив для зйомки на відстані. Обидві камери матимуть роздільну здатність 200 мегапікселів. Їх доповнить 50-Мп надширококутний об’єктив. За даними інсайдера, одна з них має дуже великий датчик.

Апаратною основою новинки стане топова 2-нм однокристальна система Snapdragon 8 Elite Gen 6, яку Qualcomm має представити у вересні. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мАг підтримуватиме дротову та бездротову зарядку потужністю 100 Вт.

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Xiaomi 18 Pro збереже задній дисплей, як у попередника, а також отримає окрему кнопку для роботи з ШІ, розташовану на бічній грані.

Що стосується дати виходу, Xiaomi 18 Pro має дебютувати у вересні 2026 року разом із 18 Pro Max. А ось базову модель Xiaomi 18, якщо вірити чуткам, перенесуть на 2027 рік.

Раніше цього тижня Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року. Redmi 17С має великий 120-герцовий дисплей, батарейку 5160 мАг та 3,5-мм роз'єм для навушників.

У мережі з’явився список смартфонів Xiaomi, які отримають HyperOS 4 на базі Android 17. До кінця року оновлення охопить понад 60 моделей бренду.

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