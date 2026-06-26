Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів, які можна купити влітку 2026 року

Сьогодні не обов’язково переплачувати більше 500 доларів, щоб придбати стильний і функціональний пристрій.

Ще кілька років тому купівля бюджетного смартфона майже завжди означала компроміси: слабкий процесор, погану камеру, простий екран і короткий термін служби. Але ситуація змінилася, і сучасні недорогі моделі пропонують достатньо можливостей для більшості користувачів.

Сьогодні не обов’язково переплачувати більше 500 доларів, щоб отримати стильний і функціональний смартфон. Експерти видання BGR обрали п’ять найбільш збалансованих бюджетних моделей.

iPhone 17e

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Це найдоступніша та найзбалансованіша модель у поточній лінійці смартфонів Apple. Смартфон оснащений чіпом Apple A19 (таким самим, як у звичайному iPhone 17), 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ у базовій конфігурації.

Попри просту конфігурацію камер пристрій пропонує майже флагманську потужність і повноцінний функціонал Apple Intelligence з усіма функціями штучного інтелекту.

Galaxy A37 5G

Це не найдешевший телефон Samsung на ринку (цей статус належить Galaxy A17), але Galaxy A37 вартий уваги, якщо ваш бюджет становить 400 доларів. Експерти відзначають преміальний дизайн, вражаючий час автономної роботи та високу продуктивність

Також смартфон пропонує 50-мегапіксельну основну камеру з OIS та тривалу програмну підтримку до шести великих оновлень Android, що робить його одним із найдовговічніших пристроїв у своєму класі.

Motorola Moto G 2025

У більш доступній категорії до $209 можна розглянути Moto G 2025. Гаджет отримав 6,7-дюймовий IPS LCD-екран з роздільною здатністю 720 × 1604 пікселів, чіп Dimensity 6300, який працює в парі з 4 ГБ оперативної пам’яті, батарею ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки 30 Вт та основну камеру на 50 Мп.

Незважаючи на скромні характеристики, експерти відзначають, що Moto G 2025 забезпечує достатню продуктивність для повсякденних завдань. Він не виділяється за якимось конкретним параметром, проте пропонує чудовий баланс характеристик за свою ціну.

Google Pixel 9a

Також до списку увійшов Pixel 9a від Google, який залишається актуальним навіть після виходу Pixel 10a. Телефон оснащений OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, чіпом Tensor G4 та подвійною камерою з передовими алгоритмами штучного інтелекту від Google. На думку експертів, це ідеальний смартфон типу "наведи-зніми".

Окремою перевагою залишається фірмова "чиста" система Android та 7-річна підтримка оновлень, що робить смартфон актуальним аж до 2032 року.

Galaxy A26 5G

Завершує добірку Galaxy A26 5G, орієнтований на бюджет до 300 доларів. Він отримав якісний AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц і роздільною здатністю FHD+, процесор Exynos 1380, 8 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор на 5000 мАг.

В оглядах пристрій хвалять за тривалий час роботи, сучасний дизайн і тривалу підтримку оновлень. При цьому відзначаються компроміси в камері та продуктивності під навантаженням, однак для бюджетного сегмента це не критичні недоліки.

Раніше експерти обрали 5 старих смартфонів, які сміливо можна купувати у 2026 році. Ці пристрої все ще мають флагманську потужність, отримують тривалу підтримку і при цьому коштують значно дешевше за нові моделі.

Також користувачам розповідали про 4 налаштування, які важливо змінити одразу після купівлі нового Android-смартфона.

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