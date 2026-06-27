Українські удари перетворили Крим із цінного активу на слабке місце Путіна, – WSJ

Успішні удари по Криму дають Україні додатковий козир у рукаві.

Коли російський лідер Володимир Путін у 2014 році анексував Крим, цю подію в Росії сприйняли як повернення перлини та цінного активу. Однак тепер, замість історичного досягнення, Крим стає тягарем для Путіна – вразливим місцем, яке може поставити під загрозу його здатність продовжувати війну, пише The Wall Street Journal.

Українська кампанія із понад 100 ударів безпілотників щодня серйозно порушує логістику Криму, спричиняючи колапс транспортної та електроенергетичної інфраструктури саме в той момент, коли розпочинався туристичний сезон, який є ключовим двигуном економіки країни.

"Новий спалах конфлікту в Криму, що має величезне особисте та політичне значення для Путіна, дає Україні додатковий козир у рукаві", – пише видання.

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Водночас, зазначає WSJ, далеко не факт, що Москва в результаті буде більш готовою до мирних переговорів.

"Цілком очевидно, що Путін абсолютно не готовий до такого повороту подій і намагається придумати відповідь", – заявив російський вчений Костянтин Сонін, професор Чиказького університету.

Удари по Криму відбуваються в потрібний момент

За останній рік Путін отримав від своїх генералів надмірно оптимістичні оцінки ситуації на полі бою, що вплинуло на його рішення продовжити боротьбу Росії за Донбас. Однак здатність України ізолювати Крим за допомогою нових технологій безпілотників стала стратегічною несподіванкою.

"Росіяни не очікували, що вразливість Криму стане головною темою обговорення через 4,5 роки після повномасштабного вторгнення. Крим був перлиною досягнень Путіна, що демонструвала імперські амбіції Росії, але ініціатива належить Україні, і вона продовжуватиме намагатися її використовувати", – сказав Лінас Коялас, виконавчий директор Центру геополітичних досліджень та досліджень безпеки в Литві.

Протягом останніх тижнів, внаслідок того, що російська ППО виявилася практично безсилою, Київ зруйнував мости, залізничні колії, паливні склади, пороми, електростанції та портові споруди по всьому Криму, а також завдавав ударів по паливозаправникам.

"Це класична операція з ізоляції – перекриття всіх шляхів постачання для військових та пов’язаних з ними елементів у Криму. Зазвичай такі операції передують наступальним діям. І, з огляду на те, що протиповітряна оборона в Криму виснажена, а військово-морські сили, які там раніше були, втрачені, події розвиваються досить швидко. Він уже перебуває в стані серйозної, майже повної ізоляції", – заявила Аліна Фролова, заступниця голови аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" у Києві.

Російські військові аналітики визнають, що Крим, маючи лише кілька сухопутних пунктів доступу, стало дуже важко утримувати після того, як російський флот був витіснений зі своєї бази в Севастополі на початку війни, а також у міру різкого збільшення дальності, точності та кількості українських безпілотників.

"Зі зростанням можливостей України було лише питанням часу, коли вони створять нам серйозні проблеми, і цей момент настав", – сказав Руслан Пухов, директор Центру аналізу стратегій і технологій у Москві.

При цьому Київ поки що не робив спроб завдати удару по Кримському мосту в рамках поточної кампанії, залишаючи шлях для відступу російським туристам і переселенцям, які переїхали до Криму після 2014 року.

Ситуація в Криму погіршується з кожним днем. Минулими вихідними кримська влада повністю заборонила продаж пального на автозаправних станціях цивільному населенню. Місцеві жителі повідомляють, що єдиний спосіб заправитися – це купувати бензин на чорному ринку у солдатів за ціною, яка в кілька разів вища, ніж раніше на заправці.

Ситуація в Криму – новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Севастополі запровадили відключення електроенергії, а на всьому півострові обмежили продаж пального для населення . На тлі посилення українських ударів окупаційна влада також призупинила роботу всіх дитячих літніх таборів. Влада оголосила, що табори не працюватимуть щонайменше до 1 вересня.

26 червня влада Криму оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру.

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