Нардепів просять не лякати, що хтось, когось буде розстрілювати

Командуючий Внутрішніми військами України Олександр КІХТЕНКО закликає народних депутатів "не хвилюватися", а уважно вивчити та в разі необхідності доповнити, поданий на їхній розгляд законопроект про перетворення Внутрішніх військ у Національну гвардію України.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

За словами О.КІХТЕНКА, "сьогодні проект Закону про Національну гвардію проходить нормальний шлях вивчення, узгодження".

Водночас він вважає, що “народні депутати сьогодні схвильовані прийняттям цього закону. Вони повинні просто чітко розібратися що це за Закон, що це за Національна гвардія, чим вона буде займатися і як вона буде застосовуватися".

При цьому О.КІХТЕНКО в чергове підкреслив, що "не несе загрози сьогодні для суспільства майбутня Національна гвардія, якщо вона буде! І не несуть загрози для суспільства Внутрішні війська (які сьогодні замість НГУ існують - УНІАН). Це всі повинні чітко розуміти, а не лякати громадян тим, що хтось, когось буде розстрілювати, “пресувати”, займатися репресіями і так далі".

Командуючий ВВ переконаний у тому, що "для того, щоб таких розмов не було, треба цей закон вивчити, прийняти, моя думка, у першому читанні, а потім спокійно, з залученням науковців, дійсно фахівців, які знають як це робиться, доопрацювати в плані того, щоб по цьому закону могло жити таке військове формування. Особливо – в плані його застосування. Тоді ні в кого не буде сумнівів, що це формування може бути застосовано кимсь проти народу".

"І тоді, - додав О.КІХТЕНКО, - я впевнений, що цей закон пройде не за підтримки 226 депутатів, а його підтримає весь наш парламент".

Відповідаючи на запитання, яке стосувалося затрат у разі створення НГУ, він сказав: "Затрати стосовно зміни назви, знаків відмінності не будуть значними. Хотілось, щоб цим не обмежувалось тільки. Я чудово розумію всі складнощі із фінансуванням в державі, але тут повинен бути принцип розумної необхідної достатності для того, щоб структура могла якісно виконувати свої завдання".

Як повідомляв УНІАН, 23 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони відхилив поданий Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроект щодо створення Національної гвардії.

Як зазначив голова комітету А.ГРИЦЕНКО, комітет вдруге розглядав цей законопроект, а перед цим отримав висновок Головного науково-експортного управління парламенту, де на кількох сторінках було викладено застереження щодо цього законопроекту.

«Законопроект сирий і потребує доопрацювання, коли він буде доопрацьований - ми його розглянемо», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що всі члени комітету одностайно проголосували проти підтримки законопроекту, за винятком одного депутата, який утримався.

Довідка УНІАН. Президент України В.ЮЩЕНКО подав до ВР і визначив як невідкладний проект закону України “Про Національну гвардію України”, яким передбачено створення Національної гвардії на базі Внутрішніх військ.