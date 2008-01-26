Зварич: Парламентсько-президентська система себе не виправдала
16:30, 26 січня 2008Політика
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Нардеп виступає за реформу
Парламентсько-президентська система державного устрою в тому вигляді, в якому вона наразі існує в Україні, потребує реформування. Про це в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV сказав заступник голови фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Роман Зварич, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.
«Якщо зважати на те, чи поділено функції, повноваження між окремими гілками влади і, звичайно, чи встановлений між ними баланс – то, звичайно, ця система парламентсько-президентської республіки у нинішній версії, після зміни Конституції 8 грудня 2004 року, себе не виправдала. Її потрібно реформувати», - наголосив Зварич.
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