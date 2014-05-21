Ахметов: "ДНР" - це пройдисвіти, які взяли в заручники весь Донбас і тероризують його

Бізнесмен Рінат Ахметов висловив подяку всім учасникам вчорашньої акції "Голос Донбасу" та запевнив, що найближчим часом бойовиків на Сході "гнатимуть у шию".

Про це він сказав в своїй заяві, розміщеній на сайті компанії СКМ.

"Я знаю, що ще багато хто хотів вийти, але їх залякували – автоматами, кулеметами, били машини… Одним словом, діяли звірячими методами. Але я глибоко переконаний, що автоматами і кулеметами народ не нагодувати і ніколи не побудувати сильну країну із сильною економікою, з гідною роботою і з гідною зарплатою", - зазначає він.

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Ахметов наголошує, що голос Донбасу пролунав і пролунає ще сильніше.

"Мені багато хто ставить запитання – що далі? Боротися, боротися і ще раз – боротися! За своє щастя, за своє сьогодення і майбутнє! Я переконаний, що ДНР обманює людей. Вони обманюють народ Донбасу. Це – пройдисвіти, вони взяли в заручники весь Донбас і тероризують його", - йдеться у зверненні Ахметова.

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Бізнесмен переконаний, що найближчим часом бойовиків на Донбасі "гнатимуть у шию".

"Якщо хтось із вас гадає, що вони ведуть нас до успіху, це помилка. Це велика помилка. Вони ведуть до краху, до злиднів, до голоду і холоду. Своїми діями вони не захищають Донбас, вони знищують Донбас", - резюмує Ахметов.