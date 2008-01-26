Тимошенко їде в Брюссель (програма візиту)

21:31, 26 січня 2008
Політика
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Перша закордона поїздка прем`єра

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 28-29 січня відвідає з офіційним візитом Брюссель.

Як повідомляє Урядовий портал, 28 січня, відповідно до програми візиту, Глава українського уряду проведе зустрічі з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ та Головою Європейського парламенту Гансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ.

Цього ж дня Ю.ТИМОШЕНКО виступить перед Комітетом Європейського парламенту у закордонних справах та проведе зустріч з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопезом ІСТУРІЗОМ.

Програмою візиту заплановано також робочу вечерю прем’єр-міністра України з Комісаром з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ та координатором ЄС з питань розбудови південних проектів газопроводів Йозісом Йоганесом ван Аартсеном.

29 січня Ю.ТИМОШЕНКО проведе низку зустрічей. Зокрема, зустрінеться з Комісаром з питань зовнішніх зносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, з Комісаром з питань зовнішньої торгівлі Пітером МЕНДЕЛЬСОНОМ та віце-президентом Європейської комісії, Комісаром ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки Франко ФРАТТІНІ. Запланований робочий обід з Генеральним секретарем Ради Міністрів ЄС, Високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ. Прем’єр-міністр України також проведе зустріч з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Гі ВЕРГОФСТАДТОМ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ повідомив про підписання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ директив на робочий візит прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Королівства Бельгія, запланований на 28-29 січня цього року.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Президента, це буде перша закордонна поїздка керівника українського уряду після обрання на цю посаду, яка, серед іншого, має на меті підтвердити незмінність євроатлантичного курсу України.

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