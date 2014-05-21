У МВС є докази причетності політсил до подій в Одесі

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський. За його словами, встановлено, що до організації масових заворушень причетні депутати міськради від партії «Родіна» Сергій Бовбалан і Євген Хайкін. Найближчим часом їм будуть висунуті підозри у вчиненні злочину, після чого депутатів оголосять в розшук.

Як повідомив Станіслав Речинський, в ході оперативно-розшукових заходів був затриманий, а потім заарештований Сергій Долженков на прізвисько «Капітан Какао». Слідством встановлена його причетність до організації одеських подій.

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Як зазначив радник голови МВС, «допитано брата Сергія Долженкова, який є одним з керівників виборчого штабу кандидата в мери Одеси від партії УДАР. В даний час відносно Олега Долженкова ніякі слідчі дії не проводилися».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєні вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. За даними МВС, в Будинку профспілок від отруєння хлороформом загинули 32 людини.