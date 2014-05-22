Тягнибок хоче дострокових виборів в Раду, щоб "уникнути реваншу Кремля і Януковича"

«Зараз виникає велика загроза реваншу з боку прибічників режиму Януковича з метою нівелювання досягнень Революції гідності та політичної капітуляції перед Кремлем. У парламенті, на жаль, є ознаки формування негласної "широкої коаліції", для якої партійно-олігархічні інтереси і утримання влади стоять вище національних інтересів України та вимог Майдану. Якщо ситуація буде розвиватися в тому ж напрямку, ми будемо добиватися перевиборів Верховної Ради», - зазначив Тягнибок.

Він підкреслив, що робота Ради гальмується зрадою і саботажем багатьох депутатів.

«Фракції комуністів і "регіоналів", які об'єднують 135 депутатів, прямо бойкотують прийняття важливих для країни законів, включаючи закон про люстрацію - і фактично сприяють путінської агресії і антидержавного заколоту на сході України», - заявив кандидат на пост президента від націоналістів. За його словами, дострокові вибори зможуть очистити парламент, якщо пройдуть за новими правилами.

«Ці вибори повинні пройти за новими виборчими правилами, які виключають можливість політичної корупції і дозволять українцям реально оновити владу. Необхідно запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими виборчими списками. Крім цього, для забезпечення рівного доступу усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх програм потрібно заборонити платну політичну рекламу за три місяці до початку та впродовж всієї виборчої кампанії», - заявив Тягнибок.