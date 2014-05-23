На Дніпропетровщині озброєні люди назвалися "Правим сектором" та заблокували відділ міліції

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 22 травня близько 16:30 до Першотравенського міськвідділу міліції під’їхало 10 автомобілів іноземного виробництва, з яких вийшли близько 50 озброєних чоловіків у камуфляжній формі в чорних шапках з прорізами для очей, які заблокували приміщення.

За даними міліції, чоловіки повідомили, що вони проводять відпрацювання міста Першотравенська щодо боротьби із незаконним оборотом наркотиків.

Читайте такожНа Дніпропетровщині суттєво підвищили винагороди за здану зброю сепаратистів

«Чоловіки, які назвалися спочатку представниками «Правого сектору», а потім – співробітниками спецпідрозділу «Дніпро-1» заблокували Першотравенський міськвідділ міліції, після чого поїхали до одноповерхового будинку по вул. Комсомольська, де розгромили кілька офісів та нанесли тяжкі побої 4 громадянам», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Разом з тим прес-служба «Правого сектору» оприлюднила офіційне повідомлення, що «вчора, 22 травня, мобільна група «Правого сектору» в Першотравенську ліквідувала 4 точки збуту наркотиків». Крім того, група затримала громадянина України Євгена І., який за його власними поясненнями є керівником розгалуженої мережі збуту наркотиків у східній частині Дніпропетровської області.

«Затриманий громадянин на камеру та у письмовій формі дав чіткі свідчення та пояснення про свою злочинну діяльність на ім’я прокурора Дніпропетровської області та начальника обласної СБУ. Зі слів затриманого стало відомо, що під прикриттям місцевої міліції Першотравенськ перетворився на перевалочний пункт наркоторгівлі між сходом та заходом країни», - йдеться у повідомленні прес-служби «Правого сектора».

Читайте такожНа Дніпропетровщині п'яні терористи, прикриваючись жінками, штурмували батальйон "Донбас"

Також повідомляється, що за наполяганням активістів «Правого сектора» начальник міськвідділу міліції, його заступник та один із оперативних працівників написали заяви про звільнення.

«Правий сектор» передав правоохоронцям відповідні документи для порушення кримінального провадження відносно дій посадових осіб та за фактом торгівлі наркотиками.