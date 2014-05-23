ЦВК: в роботі системи "Вибори" були ліквідовані збої технічного характеру

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“22 травня в роботі інформаційно-аналітичної системи "Вибори" були виявлені деякі збої технічного характеру. Їх причини були своєчасно виявлені і ліквідовані співробітниками інформаційного управління секретаріату ЦВК, Державною службою спецзв'язку та захисту інформації України, СБУ. Функціональність системи зараз відновлена, вжито вичерпних заходів для забезпечення подальшої роботи системи "Вибори", в тому числі у день голосування і в наступні за ним дні в штатному режимі”, - наголосив Охендовський.Читайте такожЦВК зареєструвала ще 132 міжнародних спостерігачів на вибори президента України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня голова СБУ Валентин Наливайченко поінформував, що співробітники СБУ разом з українським інтернет-товариством виявили і ліквідували комп'ютерний вірус, що повинен був 25 травня знищити всю базу даних на сервері Центральної виборчої комісії.

За його словами, цю комп’ютерну програму Центрвиборчкому запропонувала попередня влада.

“Вчора було знищено програму, яку запропонувала ЦВК попередня влада, щоб вірус 25 травня знищив всі дані”, - сказав Наливайченко.