«Стрілок» погрожує застосувати артилерійську зброю у Слов’янську - ЗМІ
20:59, 23 травня 2014Політика
0 0
Командир терористів так званої Донецької Народної Республіки Ігор Стрєлков закликав мешканців Слов'янська залишити місто і переїхати в безпечніші регіони.
Стрєлков хоче бомбити Слов’янськ / instagram.com/sashakots
Як повідомляє сайт Slavgorod.com.ua, очільник бойовиків погрожує застосувати в місті артилерійську зброю. А це може призвести до загибелі мирних мешканців.
Читайте такожСтрєлкову інкримінується створення терористичної організації та вчинення терактів в Україні
При цьому Стрєлков також додав, що заборонив своїм поплічникам використовувати артилерію. Але якщо українські силовики підуть в наступ на терористів, він може віддати наказ почати артобстріл.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter