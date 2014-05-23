«Стрілок» погрожує застосувати артилерійську зброю у Слов’янську - ЗМІ

Як повідомляє сайт Slavgorod.com.ua, очільник бойовиків погрожує застосувати в місті артилерійську зброю. А це може призвести до загибелі мирних мешканців.

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При цьому Стрєлков також додав, що заборонив своїм поплічникам використовувати артилерію. Але якщо українські силовики підуть в наступ на терористів, він може віддати наказ почати артобстріл.