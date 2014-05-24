Посол США: Вибори - найкраща відповідь на агресію Росії

Про таке в ефірі 5 каналу заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США В Україні Джеффрі Пайєтт.

За його словами, у разі, якщо Росія намагатиметься зірвати проведення виборів, США вдадуться до посилення санкцій.

«США чітко висловилися, як і наші європейські партнери, якщо будуть подальші зусилля спрямованні на дестабілізацію в Україні, ми застосуємо наші санкції. Ми зосередилися, як лазерний промінь, на 25 травня, тому що це важливий історичний момент в житті України, важливо, щоби український народ мав змогу і право висловити свою волю в усіх частинах країни", - сказав посол.

Читайте такожВ Україні почався день агітаційної "тиші"На його думку, чесні та справедливі вибори стануть найкращою відповіддю на російську агресію.

"Я вже багато разів казав немає ліпшої відповіді на агресію, продемонстровану Росією, на анексію Криму, дестабілізацію на сході країни, ніж волевиявлення українських громадян 25 травня – вільне, чесне, справедливе. Що далі буде з приводу санкцій – це відкрите питання ми і далі сподіваємося, що Росія, президент Путін застосує свій вплив, а він має багато впливу, для того щоб знеохотити тих, хто задіяний у насиллі, що чи то у Слов’янську, чи Донецьку, чи Луганську, чи жахливі напади учорашнього дня», – заявив Пайєтт.