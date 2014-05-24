У Макіївці бойовики напали на інкасаторський центр "Ощадбанку" і захопили зброю

Бойовики захопили 17 одиниць вогнепальної зброї, здійснивши збройний напад на інкасаторський центр філіалу "Ощадбанку" в Макіївці Донецької області ввечері 23 травня, повідомляє "ОстроВ" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Близько десяти чоловік зі зброєю і в камуфляжі увірвалися до приміщення "Ощадбанку", що охоронялося, в Макіївці. В результаті нападу вони оволоділи 17 одиницями вогнепальної зброї, а також боєприпасами і 13 бронежилетами", - повідомило джерело.

За фактом нападу правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 262 УК України (викрадення вогнепальної зброї).

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