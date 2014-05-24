У Харкові військові лікарі надали допомогу 69 учасникам АТО - Міноборони

Про це УНІАН повідомив начальник Регіонального медіа-центру Міноборони України (Харків), підполковник Дмитро Горбунов.

За його словами, до 70% всіх постраждалих учасників АТО направлені до клініки травм, решта розподілені по інших відділеннях медичного центру. Всього ж упродовж квітня-травня до військових лікарів із Харкова звернулося більш як 400 захисників Вітчизни, які перебувають у важких польових умовах у таборах на сході країни .

«Всі наші лікарі в погонах і молодший персонал мають вищу кваліфікацію і досвід лікування вогнепальних поранень. Наприклад, більшість травматологів і хірургів виконували завдання в миротворчих місіях. Із забезпеченням також не виникає проблем. Деякі мої підлеглі проводять по 5-7 операцій на добу, і я впевнений в професіоналізмі кожного з них», - сказав полковник медичної служби Віктор Поліщук.

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Він повідомив, що більш як 30 військових лікарів зараз стежать за здоров`ям військовослужбовців Збройних Сил у польових умовах. Один із них - медичний брат відділення гнійної хірургії клініки травм старшина військової служби за контрактом Василь Веремеєнко, який 2 травня під час евакуації постраждалого зі Слов`янська сам одержав тяжке поранення

«Можливості нашої військово-медичної установи дозволяють в стаціонарних умовах лікувати одночасно до 1000 пацієнтів. При цьому, крім штатних працівників, нам допомагають лікарі з інших військово-медичних клінічних центрів. Це посилення в рази збільшує наші сили і старання, спрямовані на роботу з хворими», - сказав полковник медслужби Поліщук.