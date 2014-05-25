ГПУ заявляє, що Крим невдовзі повернеться до України

Про це йдеться у зверненні прес-служби Генпрокуратури до кримчан, які голосують у сусідніх з Автономією областях, а також в м. Києві. Генеральна прокуратура гарантує правовий захист від погроз або насильства щодо службових осіб чи громадян, які виконують громадський обов'язок (ст. 350 Кримінального кодексу України), і пропонує активно звертатися за підтримкою в дотриманні законності до окружних виборчих комісій чи до суду, чиї рішення можуть бути також за необхідності оскаржені в подальшому за допомогою органів прокуратури.

Читайте такожТігіпко визнав Росію агресоромЯк наголошено в заяві прес-служби, усвідомлене виконання громадського обов’язку стає особливо важливим за умов неприхованого тиску ззовні у кризові історичні періоди, коли країна потребує захисту від посягання на її територіальну цілісність. Генпрокуратура переконана, що дотримання законності в Українській державі сьогодні стало можливим завдяки зростанню правового менталітету та національної ідентичності кожного.

У Генеральній прокуратурі вважають, що голоси небайдужих громадян з АРК зроблять важливий внесок у досягнення політичної та економічної стабілізації України в цілому і Криму як її невід’ємної частини зокрема. Немає сумніву, йдеться в заяві Генпрокуратури, що Крим повноцінно повернеться під українську юрисдикцію ще до завершення нового президентського терміну, і вирішальними в такому відновленні справедливості виявляться голоси місцевих виборців.