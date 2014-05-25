Європарламент закликає Росію визнати результати виборів президента України

"Ми закликаємо Росію визнати результати голосування й конструктивно співпрацювати з новим президентом", - заявив Брок сьогодні у Брюсселі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Євродепутат з Німеччини наголосив на тому, що "люди в Україні не піддались залякуванню й проголосували за єдність країни та демократію".

За даними Національного екзит-полу, на виборах лідирує Порошенко - він набрав 55,9% голосів, повідомляє телеканал "1+1". Юлія Тимошенко, за цими даними, набрала 12,9%, Олег Ляшко – 8% голосів, Анатолій Гриценко - 6,3% голосів, а Сергій Тігіпко - 4,7% голосів.

Крім того, під час президентських виборів в Україні проводився Всеукраїнський телевізійний екзит-пол. За його даними, найбільшу кількість голосів на виборах також здобув Порошенко - він набрав 57,3% голосів. Тимошенко, за даними цього екзит-полу, набрала 12,4% голосів. Третій результат, за результатами даного екзит-полу, також продемонстрував Ляшко - 8,7% голосів. За Гриценка, за цими даними, віддали свої голоси 6% виборців, а за Тігіпка - 4,4% голосів.