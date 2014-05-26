ЦВК опрацювала 50,26% протоколів
09:45, 26 травня 2014Політика
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Центральна виборча комісія станом на 9.30 опрацювала 50,26% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на позачергових президентських виборах, що відбулися 25 травня.
ЦВК опрацювала половину протоколів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за Петра Порошенка проголосували 53,86% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,1%, за Олега Ляшка - 8,48%, за Анатолія Гриценка - 5,48%, за Сергія Тігіпка - 5,18%, за Михайла Добкіна - 3,4%, за Вадима Рабіновича - 2,26%.
Усі інші кандидати набрали менше 2% голосів виборців.
Загальна кількість голосів “за” - 8 млн 324 тис. 005.
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