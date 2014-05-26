У Горлівці терористи захопили будівлю райвиконкому

У цьому ж будинку знаходиться управління Пенсійного фонду і податкова інспекція.

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Як повідомив Gorlovka.ua співробітник райадміністрації, пробули загарбники, у кількості 30 чоловік, в будівлі цілу ніч. Сьогодні вранці озброєні терористи поїхали, залишивши на будівлі райадміністрації прапор так званої Донецької народної республіки.

На даний час міліція порушила кримінальну справу за фактом захоплення адмінбудівлі.