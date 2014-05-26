У Горлівці терористи захопили будівлю райвиконкому
18:05, 26 травня 2014Політика
0 0
У Горлівці 25 травня озброєні люди приїхали на БРДМ та Уралі для захоплення будівлі Нікітовської райадміністрації.
Терористи повісили прапор ДНР на будівлі райвиконкому / СБУ
У цьому ж будинку знаходиться управління Пенсійного фонду і податкова інспекція.
Читайте такожЗМІ: У Горлівці озброєні люди захопили будівлі протестантської церкви та біблійного інституту
Як повідомив Gorlovka.ua співробітник райадміністрації, пробули загарбники, у кількості 30 чоловік, в будівлі цілу ніч. Сьогодні вранці озброєні терористи поїхали, залишивши на будівлі райадміністрації прапор так званої Донецької народної республіки.
На даний час міліція порушила кримінальну справу за фактом захоплення адмінбудівлі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter