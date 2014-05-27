Ми думали, що це буде короткий обмін вогнем, а побачили війну - польська журналістка з Донецька

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, таку думку висловила польський журналіст Арлета Бойке, котра разом з групою інших кореспондентів опинилися в зоні бойових дій, в ефірі TVP Info (відео).

"Вже знаємо про дві смертельні жертви серед випадкових людей, а кількість жертв серед бойовиків та українських солдатів можуть складати десятки. Зараз до сих пір дуже небезпечно, ніхто навіть не намагається рахувати цих жертв. Немає доступу до аеропорту, але думаю, що картина після бою, яка стане відомою завтра, вразить усіх", - розповіла вона під час прямого включення на польському телеканалі.

Читайте такожТерористи заявляють про великі втрати в Донецьку - ЗМІ"Коли ми їхали сьогодні до аеропорту, то думали, що мова про короткий обмін вогнем, а те, що ми там побачили, це була війна", - відзначила кореспондент.

Бойке розповіла, що українські військові розпочали штурм після того, як бойовики відмовились здатися, після чого почала дуже інтенсивна перестрілка із застосуванням повітряних сил.

Журналістка зазначила, що на підмогу бойовикам, котрі захопили аеропорт, прибула ще група озброєних сепаратистів, які обстрілювали позиції українських військових з околиць.

Вона зазначила, що бойовики ховалися теж поміж журналістів, котрі в той момент там перебували.

Читайте такожЗМІ: У Донецьку стріляють біля військкоматуБойке також розповіла, що бойовики час від час вивозили з поля бою поодиноких поранених бійців.

"Невідомо, скільки людей брало участь у бойових діях, але аж страшно подумати, скільки вбитих може бути усередині", - сказала вона.

Журналістка зазначила, що перестрілка була дуже активною, а мешканці районів біля летовища почали в паніці залишати свої оселі та вивозити в першу чергу дітей.