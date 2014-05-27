Рабинович радить Порошенку негайно розпустити Раду

У коментарі Gordonua.com першим кроком нового президента Петра Порошенка він назвав виконання його обіцянки про розпуск Верховної Ради.

”Першим кроком нового президента Порошенка має стати виконання його обіцянки про розпуск Верховної Ради. Зробити це потрібно саме зараз, поки у Порошенка є кредит довіри. Тільки таким чином можна буде вирішити проблему назріваючого протистояння між парламентом і президентом. На сьогодні в парламенті є сили, які заважатимуть Порошенку у проведенні вкрай важливих реформ», - підкреслив бізнесмен.

Рабинович запевняє, що у президента є всі підстави для розпуску парламенту.

Читайте такожПорошенко виступає за дострокові парламентські вибори в 2014 році «Тим більше, що підстави для розпуску є - як вчора сказав Луценко, коаліції немає вже 30 днів. Так що потрібен негайний розпуск, бо якщо цього не станеться - буде погано», - запевнив він.

Рабинович також зазначив, що Порошенку доведеться сісти за стіл переговорів, щоб вирішити кризу в країні.

«Другим, якщо не першим кроком є вирішення проблеми війни. Для цього потрібно вести переговори з усіма розумними людьми. Але саме з розумними, а не з тими, у кого в руках незаконна зброя», - додав Рабинович.