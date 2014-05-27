У Донецьку терористи не захоплювали морг - ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, облдержадміністрація спростовує інформацію у ЗМІ про захоплення обласного бюро судмедекспертизи, розташованого на території Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання.

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«Інформація про захоплення моргу не відповідає дійсності.

Заклад дійсно закривали на певний час. Це було пов'язано з тим, що в доставлених тілах загиблих в ході вчорашньої фази АТО виявили боєприпаси», - сказано в повідомленні. І зазначено, що «зараз бюро судмедекспертизи працює в штатному режимі».