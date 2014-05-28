"Донбас" може стати спецбатальйоном: отримати важке озброєння та захищати держкордон

Командуванням добровольчого батальйону ведуться переговори з керівництвом Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, СБУ щодо створення на базі одного з бойових підрозділів "Донбасу" батальйону спеціального призначення.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

"Створення такого підрозділу, який отримає важке озброєння, офіційний статус та сучасну структуру, вирішить проблему надійного прикриття держкордону, знищення мобільних угруповань терористів, дозволить виконувати розвідувальні та контрдиверсійні завдання", - написав Семенченко.

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Також командир зазначив, що на даний момент батальйон проводить активну роботу зі стабілізації ситуації у 4-х районах Донецької області, які перебувають під його контролем.

"На виборах Президента України була забезпечена безпека виборчого процесу. Вибори пройшли без порушень. Бойові підрозділи батальйону "Донбас" сьогодні діяли також у Донецьку та Маріуполі. Втрат серед особового складу немає", - підкреслив він.