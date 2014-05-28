Охорону кордонів з РФ посилять, щоб більше не дати вантажівками з бойовиками проникнути в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції в Києві керівник оперативної групи з інформування про АТО Владислав Селезньов з місця подій телефоном.

«Вжиті відповідні заходи задля посилення українсько-російського кордону. Там задіяні відповідні сили та засоби, щоб на майбутнє не допустити з боку Російської Федерації вантажівок з бойовиками і боєприпасами, які використовуються задля того, щоб створити хаос і невизначеність в Україні», - сказав Селезньов.

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Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України інформувала, що 27 травня вночі частина бойовиків на вантажівках прорвалася в Україну з Росії. Пізніше цей факт підтвердило Міністерство внутрішніх справ.