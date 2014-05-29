Яценюк: Якщо РФ "вийде з гри", ситуація на сході України вирішиться за тиждень-два

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний у тому, що якщо Росія припинить підтримку й фінансування терористів, ситуація на сході України вирішиться за тиждень-два.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав вчора на Саміті з енергетичної безпеки у Берліні.

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За словами Яценюка, «якщо Росія вийде з гри, ми вирішимо ситуацію на сході України за тиждень чи два. Але коли Росія підтримує і фінансує терористів, надає їм доступ до української території – це створює величезні труднощі».

Він підкреслив, що Україна перебуває в надзвичайно складній ситуації. За словами Яценюка, немає єдиного інструменту вирішення проблеми, а «є низка шляхів, і ключовий шлях для нас – мати мирні переговори зі всіма, хто хоче миру і об’єднаної країни».

Голова уряду зазначив, що з перших днів перебування на посаді він «чітко звертався до сходу України з тим, що уряд захистить російськомовну меншину», «і ми це робимо».

Яценюк нагадав, що уряд заявив про готовність провести децентралізацію влади та наділити повноваженнями місцеву владу. «Це те, чого просить народ України. Нам потрібно змінити Конституцію, і цей процес має бути всеохоплюючим», - сказав він.

«Ми зробимо все, що можемо, для того, аби зберегти мир та стабільність, і щоб Україна була єдиною, об’єднаною демократичною державою», - підкреслив він.

З іншого боку, наголосив Яценюк, ситуація на сході України загострюється: «Вантажівки, повні озброєння і тренованих в Росії бандитів, перетнули український кордон з боку Росії. Ми зверталися до Федеральної митної служби Росії, до російської влади блокувати кордон і не дозволяти цим бандитам перетинати кордон та загострювати ситуацію. Але вони не зробили нічого».

Яценюк заявив, що ці бандити «тероризують мирне населення, вбивають невинних українців». Тому ще один шлях, за його словами, – боротися з терористами, і «це обов’язок кожної держави – захищати її громадян».

«Закликаємо Росію і персонально президента Путіна засудити терористів, заблокувати кордон і підтримати Україну в тому, щоб зупинити терористів», - наголосив прем’єр.

«Ми розуміємо, що головна мета російського режиму – знищити державу Україна. Та ми вважаємо, що президент Путін змінить свою думку. Росія підірвала глобальну безпеку, порушила Статут ООН, анексувала Крим, захопила територію незалежної держави і підтримує терористів. І Росія за це відповідальна», - сказав він.

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Як зауважив Яценюк, в Україні пройшли вільні та чесні вибори президента.

За його словами, порядок денний уряду - змінити Конституцію, децентралізувати державну владу, передати повноваження місцевим органам влади, змінити Бюджетний кодекс і надати українським регіонам додаткову фінансову підтримку, змінити Податковий кодекс, покращити економічну ситуацію, «розглянути будь-які питання, пов’язані з російськомовною меншиною і інші питання, важливі для сходу».

«Переконаний, що новообраний президент має такий самий або навіть ширший порядок денний. І ми дамо відповідь на будь-які легітимні питання зі сходу, оскільки схід - це дуже важлива частина України», – додав Яценюк.