СБУ звинувачує російський банк у фінансуванні терористів на сході України

Служба безпеки України встановила, що фінансування терористичних груп на Сході України відбувається з використанням активів російської банківської установи, повідомляє прес-служба відомства.

Розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб одного з російських банків, які організували та здійснюють забезпечення коштами терористів, що під гаслами проросійського сепаратизму діють у східних областях України.

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Встановлено, що у березні-квітні 2014 року службові особи центрального офісу банку в Києві всупереч вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» фінансували організаторів терористичних груп, члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних споруд, вчиняли опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії, спрямовані на підготовку до вчинення терористичних актів.

Зокрема 6 квітня ц.р. активні учасники таких груп захопили адміністративну будівлю УСБУ в Луганській області, де заволоділи зброєю та боєприпасами для використання у подальшому у терористичній діяльності.

Для фінансування терористичних груп службові особи цієї банківської установи організували у березні-квітні переведення 45 мільйонів гривень з безготівкової форми у готівку.

Встановлено, що банківська структура щоденно перераховує від 200 до 500 доларів США на платіжні картки, видані учасникам цих терористичних груп, чим фактично здійснює їх фінансову підтримку та надає сприяння у підготовці вчинення терористичних актів на території України.

Слідчими Служби безпеки України відкрито за цими фактами кримінальне провадження за ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму).