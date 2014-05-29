Росія порушує фундаментальні права і свободи корінного народу в Криму – Лутковська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до ряду високопосадовців Російської Федерації, зокрема до директора Федеральної служби безпеки РФ Олександра Бортнікова, керівника Федеральної міграційної служби РФ Костянтина Ромодановського і міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, у зв’язку із забороною в’їзду на територію Криму лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

Лутковська зазначила у своїх зверненнях, що Джемілєву не був наданий офіційний документ, що підтверджує заборону в’їзду для нього на територію Криму, що, у свою чергу, унеможливлює оскарження відповідного рішення органів Російської Федерації.

У зверненнях омбудсмана України міститься запит на надання юридично значимої інформації про направлення подання щодо заборони Джемілєву в’їжджати на територію Криму, роз’яснення порядку оформлення такої заборони, а також процедуру її подальшого оскарження.

«Дії органів влади Російської Федерації на території Криму разом із тим порушують низку фундаментальних прав і свобод людини і корінного народу, закріплених у міжнародному праві, зокрема, в Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів», – наголосила у своїх зверненнях Лутковська.

Як відомо, Джемілєв – громадянин України, народний депутат України, голова підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів і національних меншин України, жертв політичних репресій Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, лідер кримськотатарського народу, для якого Крим є Батьківщиною і постійним місцем проживання, де також проживають вся його сім’я й інші близькі родичі.