Порошенко домовився з Генсеком Ради Європи активізувати розслідування подій на Майдані та в Одесі

Також під час телефонної розви з Турбйоном Ягландом Порошенко запросив його на інавгурацію Президента України.

В ході розмови сторони підняли питання щодо активізації роботи міжнародної експертної панелі з розслідування обставин застосування сили проти протестувальників на Майдані, а також трагічних подій, що відбулись в Одесі 2 травня цього року.

Також під час розмови йшлося про залучення Венеціанської Комісії до процесу конституційних змін, які включатимуть, зокрема, децентралізацію влади та зміни до виборчого законодавства. Також нова Конституція на переконання Порошенка, повинна забезпечувати систему влади із механізмами протидії корупції.

Раніше, 7 травня, під час зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель П. Порошенко звернувся з проханням про німецьку токсикологічну експертизу обставин трагедії в Одесі 2 травня. На переконання Порошенка, всі винні в трагедіях на Майдані і в Одесі повинні бути притягнуті до відповідальності.