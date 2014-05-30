Ректор-утікач Мельник готується до суду
02:08, 30 травня 2014Політика
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Скандальний екс-ректор податкової академії Петро Мельник, якого підозрюють у хабарництві, активно готується до оборони від держобвинувачення, а вчора «засвітився» у соцмережах.
Мельник готується до суду / news.pn
«Слідчі дії відбуваються. Готуємо лінію, тактику захисту. У справі - більше питань, ніж відповідей саме про хабарі. Зі здоров'ям у Мельника є деякі проблеми», - розповів «Сегодня» його адвокат Сергій Лапутько.
Як відомо, 8 травня втік і повернувся в Україну податковий екс-ректор Петро Мельник вийшов на свободу.
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