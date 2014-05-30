Ректор-утікач Мельник готується до суду

02:08, 30 травня 2014
Політика
1 0

Скандальний екс-ректор податкової академії Петро Мельник, якого підозрюють у хабарництві, активно готується до оборони від держобвинувачення, а вчора «засвітився» у соцмережах.

Мельник готовится к суду / news.pn

«Слідчі дії відбуваються. Готуємо лінію, тактику захисту. У справі - більше питань, ніж відповідей саме про хабарі. Зі здоров'ям у Мельника є деякі проблеми», - розповів «Сегодня» його адвокат Сергій Лапутько.

Як відомо, 8 травня втік і повернувся в Україну податковий екс-ректор Петро Мельник вийшов на свободу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter