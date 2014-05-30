Ректор-утікач Мельник готується до суду

«Слідчі дії відбуваються. Готуємо лінію, тактику захисту. У справі - більше питань, ніж відповідей саме про хабарі. Зі здоров'ям у Мельника є деякі проблеми», - розповів «Сегодня» його адвокат Сергій Лапутько.

Як відомо, 8 травня втік і повернувся в Україну податковий екс-ректор Петро Мельник вийшов на свободу.