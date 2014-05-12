ЗМІ: Екс-ректор Мельник вийшов на свободу

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на адвоката Ігоря Мельника Черезова.

За словами адвоката, відпустили його клієнта пізно увечері 8 травня. Зараз Мельник перебуває в Ірпені, звідки і втік минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зменшив Мельнику розмір застави в 50 разів - до 600 тисяч гривень.