ЗМІ: Екс-ректор Мельник вийшов на свободу

10:13, 12 травня 2014
Суспільство
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Податковий екс-ректор Петро Мельник після втечі та повернення в Україну вийшов на свободу.

Мельник повернувся в Ірпінь - ЗМІ

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на адвоката Ігоря Мельника Черезова.

За словами адвоката, відпустили його клієнта пізно увечері 8 травня. Зараз Мельник перебуває в Ірпені, звідки і втік минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зменшив Мельнику розмір застави в 50 разів - до 600 тисяч гривень.

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