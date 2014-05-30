Україну з візитом відвідає заступник міністра оборони США

Як повідомили УНІАН у відділі преси, освіти і культури посольства США в Україні, 2 червня об 11.15 в кризовому Українському медіа-центрі Дерек Шоле дасть прес-конференцію для ЗМІ.

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Дерек Шоле - заступник міністра оборони США у справах міжнародної безпеки. Він є головним радником міністра оборони США і його заступника в питаннях політики і стратегії міжнародної безпеки щодо країн і міжнародних організацій Європи (в тому числі НАТО), Близького Сходу, Африки і Заходу. Він також здійснює спостереження за програмами співробітництва в галузі безпеки, куди входить і зовнішня торгівля військовою технікою і майном в цих регіонах.