ЗМІ: На Луганщині вчора знищено понад півсотні бойовиків, частина підірвалися самі
Від п'ятдесяти до сотні бойовиків було знищено під час нападу терористів на військову частину в місті Олександрівську під Луганськом.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на сюжет "Новин 2+2".
Частину диверсантів знищили безпосередньо під час бою, ще частина підірвалася, коли вибухнув склад з боєприпасами.
Водночас Нацгвардія заперечує, що сепаратисти полонили 20 військовослужбовців. У прес-службі гвардійців запевнили, що всі солдати та офіцери передислоковані у безпечне місце. Кілька військових дістали неважкі поранення.
Читайте такожЗа останні два дні загинули восьмеро бійців Нацгвардії Мешканці Олександрівська розповідають, що поодинокі вибухи лунали з території військової частини до ранку.
Нагадаємо, вибух на складі зброї та боєприпасів стався 29 травня ввечері під час штурму сепаратистами розташування військової частини. Склад вибухнув через пряме влучання реактивної гранати.