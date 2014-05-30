ЗМІ: На Луганщині вчора знищено понад півсотні бойовиків, частина підірвалися самі

20:25, 30 травня 2014
Політика
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Від п'ятдесяти до сотні бойовиків було знищено під час нападу терористів на військову частину в місті Олександрівську під Луганськом.

Частина бойовиків загинула внаслідок вибуху складу з боєприпасами / 2+2

Про це повідомляє ТСН з посиланням на сюжет "Новин 2+2".

Частину диверсантів знищили безпосередньо під час бою, ще частина підірвалася, коли вибухнув склад з боєприпасами.

Водночас Нацгвардія заперечує, що сепаратисти полонили 20 військовослужбовців. У прес-службі гвардійців запевнили, що всі солдати та офіцери передислоковані у безпечне місце. Кілька військових дістали неважкі поранення.

Читайте такожЗа останні два дні загинули восьмеро бійців Нацгвардії Мешканці Олександрівська розповідають, що поодинокі вибухи лунали з території військової частини до ранку.

Нагадаємо, вибух на складі зброї та боєприпасів стався 29 травня ввечері під час штурму сепаратистами розташування військової частини. Склад вибухнув через пряме влучання реактивної гранати.

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