Голова Держприкордонслужби: Прикордонники залишились з ворогом сам на сам
Державна прикордонна служба залишається єдиною службою на східному кордоні, на ділянках Луганської та Донецької області.
Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Микола Литвин в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє Українська правда.
"Ми підготовили всі наші резерви, створили 7 мотоманеврених груп, які діють на цій ділянці. Посилили кожен підрозділ, всі пункти пропуску на кордоні", - розповів Литвин.
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Він також відзначив, що у прикордонників облаштовано 200 блокпостів і 400 вогневих позицій.
За словами голови ДПС, на східному кордоні України прикордонники залишились один на один з ворогом, тому що там немає представників оборонних і правоохоронних органів.
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Але, за словами Литвина, солдати готові нести службу і щодня беруть участь у бойових зіткненнях.
Крім того, він підтвердив, що з починаючи з березня прикордонники затримали більше 250 громадян Росії, які намагались в'їхати в Україну для диверсійної діяльності.