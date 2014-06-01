Голова Держприкордонслужби: Прикордонники залишились з ворогом сам на сам

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Микола Литвин в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє Українська правда.

"Ми підготовили всі наші резерви, створили 7 мотоманеврених груп, які діють на цій ділянці. Посилили кожен підрозділ, всі пункти пропуску на кордоні", - розповів Литвин.

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Він також відзначив, що у прикордонників облаштовано 200 блокпостів і 400 вогневих позицій.

За словами голови ДПС, на східному кордоні України прикордонники залишились один на один з ворогом, тому що там немає представників оборонних і правоохоронних органів.

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Але, за словами Литвина, солдати готові нести службу і щодня беруть участь у бойових зіткненнях.

Крім того, він підтвердив, що з починаючи з березня прикордонники затримали більше 250 громадян Росії, які намагались в'їхати в Україну для диверсійної діяльності.