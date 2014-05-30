Терористи взяли в облогу відділ Держприкордонслужби на Луганщині

Відділ Державної прикордонної служби України "Станично-Луганський" перебуває в облозі бойовиків.

Про це УНІАН повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

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«Сьогодні відбулося бойове зіткнення в районі відділу Держприкордонслужби України "Станично-Луганський". Він наразі перебуває в облозі, з усіх сторін його оточують банди бойовиків, які сьогодні вночі з 1.00 до 3.00 обстрілювали його зі стрілецької зброї та гранатометів», - повідомив він.

За словами Селезньова, «прикордонники тримають оборону».