Терористи взяли в облогу відділ Держприкордонслужби на Луганщині
13:58, 30 травня 2014Політика
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Сьогодні вночі з 1.00 до 3.00 відділ обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів.
На Луганщині терористи взяли в облогу відділ Держприкордонслужби / REUTERS
Відділ Державної прикордонної служби України "Станично-Луганський" перебуває в облозі бойовиків.
Про це УНІАН повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.
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«Сьогодні відбулося бойове зіткнення в районі відділу Держприкордонслужби України "Станично-Луганський". Він наразі перебуває в облозі, з усіх сторін його оточують банди бойовиків, які сьогодні вночі з 1.00 до 3.00 обстрілювали його зі стрілецької зброї та гранатометів», - повідомив він.
За словами Селезньова, «прикордонники тримають оборону».
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