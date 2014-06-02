Терористи вночі обстріляли блокпост АТО під Слов'янськом

Бойовики в ніч на 2 червня обстріляли блокпост українських силовиків поблизу Слов'янська Донецької області.

Про це повідомив керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов на свої сторінці в Facebook.

Читайте такожАвіація АТО розсіяла бойовиків біля Луганського прикордонного загону – прес-офіцер "Терористи, відчуваючи неминучу розплату за свої дії, намагаються залишити район проведення АТО, обстрілюють блокпости, що блокують відхід терористів. Так, минулої ночі терористи знову обстріляли блок пост українських силовиків у передмісті Слов’янськ, вогнем у відповідь стрільба з боку терористів припинилась", - написав він.

Також сьогодні повідомлялося про напад близько 500 бойовиків на прикордонний загін під Луганськом.