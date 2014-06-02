Бойовики вивезли в невідомому напрямку головредів газет "Донбасс" і "Вечерний Донецк" - ЗМІ

Головних редакторів "Вечернего Донецка" та "Донбасса", а також одного з заступників вивезли з будівлі, де розташовані редакції, в невідомому напрямку. Про це "ОстроВу" стало відомо з власних джерел.

"Увійшли до будівлі невідомі в камуфляжі з автоматичною зброєю, взяли в заручники, після чого вивезли в невідомому напрямку головного редактора "Донбасса" Олександра Брижа, його заступника Андрія Кривцуна та головного редактора "Вечернего Донецка" Леоніда Лапу", - розповів співрозмовник агентства.

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Як раніше повідомляло видання, озброєні люди в камуфляжі знаходяться у редакціях газет "Донбасс" і "Вечерний Донецк" у Донецьку. "Приїхав автобус з озброєними людьми. З ними людина з кулеметом. Зайшли в редакцію, вивели нашого редактора. Зараз ці люди перебувають у нас в кабінетах", - сказав один із співробітників "Донбасса".

За словами іншого джерела, серед бойовиків багато людей неслов'янської зовнішності.

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Озброєні бойовики заявили, що беруть видавництво "Донетчина", де друкуються такі газети як "Донбасс", "Вечерний Донецк" й "Аргументы недели", "під охорону", повідомляють "Новости Донбасса".

В той час, коли вони перебували в будівлі, до неї не можна було увійти, або вийти, відзначили працівники видавництва.