На Донеччині сили АТО знищили мікроавтобус, з якого бойовики обстрілювали військових
У Донецькій області знищено автобус, з якого терористи обстрілювали колону української військової техніки.
На півночі Донецької області в середу було знищено мікроавтобус, з якого була обстріляна колона військової техніки.
Про це "Українській правді" розповів керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.
"Вчора рухалася колона української військової техніки на півночі Донецької області. З "зеленки" з укриття підло по них почали стріляти терористи", - розповів він.
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"Їх автомобіль, з якого вони вели вогонь, було розгорнуто у бік від дороги, тобто вони були готові здійснити наліт, обстріляти колону та потім швидко на цьому автомобілі сховатися", - додав Селезньов.
"Наша колона з ходу вступила в бій, вогнем автоматичної зброї бандити були розсіяні, їх транспортний засіб було знищено", - додав він.