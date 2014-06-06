Швеція наголошує на важливості розгортання місії Євросоюзу в Україні

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра закордонних справ України Наталії Галібаренко з директором Департаменту Східної Європи і Центральної Азії МЗС Швеції, послом Стефаном Гуллгреном.

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Швеція засудила факт незаконної окупації Росією Криму. Гуллгрен відзначив, що Швеція продовжує активно підтримувати Україну як у питанні протидії дестабілізуючому впливу з боку Росії у східних областях України, так і в контексті поглиблення відносин нашої держави з ЄС, у т.ч. із залученням потенціалу ініціативи ЄС «Східне партнерство».

У цьому зв’язку було відзначено важливість якнайшвидшого підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стало б належною відповіддю на виклики, з якими стикається Україна у внутрішньому розвитку та в питаннях забезпечення своєї безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.