Експерти назвали постановочним ролик з розстрілом полонених терористом Бісом

В результаті експертам вдалося встановити, що «вектор падіння тіл не збігається з напрямком пострілу. Судячи по звуку брязкоту затворів взводили 2 АК-74 по звуку - холості постріли, тому поодинокі. Лиць офіцерів не показали, крім того вони були у цивільному. Один з них - в білій сорочці, перебуваючи при цьому кілька днів у полоні». Тому експерти зазначили, що на білій сорочці відразу проявилися б сліди крові, йдеться в повідомленні «Інформаційного сопротевления».

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«Обидва падають акуратно, піднімаючи ноги, хоча повинні відкинутися в напрямку польоту кулі. Той який в білій сорочці при падінні видно як піднімає голову і потім бережно кладе на підлогу, щоб не вдаритися. Розстріл відбувається в невеликому приміщенні. Стрілянина в приміщенні може викликати рикошет, чого не спостерігалося. Присутні не бояться отримати поранення від рикошету кулі», - впевнені експерти.

Розкадровка відео результату не дає, оскільки це не монтаж, а швидше за все постановочна зйомка розстрілу.