ВР планує звернутися до ООН і заслухати звіт про фінанси армії (трансляція)

Сьогодні у Верховній Раді розглядатиметься проект постанови про звернення парламенту до Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН, а під час Години запитань до уряду депутати заслухають звіт щодо використання коштів на фінансування Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, серед інших питань у сьогоднішньому порядку денному - законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення єдності судової практики.

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Крім того, планується розглянути, зокрема, законопроект про внесення змін до закону “Про безоплатну правову допомогу” (щодо права на безоплатну вторинну правову допомогу окремим категоріям осіб).

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Також депутати мають розглянути законопроект про внесення змін до Закону “Про приватизацію державного майна” щодо захисту прав покупців об`єктів приватизації у разі повернення їх у державну власність.